Quentin Tarantino Cinematic Universe: tutti i collegamenti nei suoi film

Dopo aver approfondito i collegamenti tra i vari film tratti da Stephen King, uniti come abbiamo spiegato sotto il segno de La Torre Nera, approfondiamo oggi un altro non ufficiale ma esistente universo cinematografico, per l'esattezza quello creato da Quentin Tarantino, dal primo Le Iene all'ultimo C'era una volta a Hollywood

Anche se non si vedono, per stessa ammissione del suo creatore, le interconnessioni tra tutte le cose ci sono, e alcune sono straordinariamente inaspettate. I cinefili sfegatati e appassionati del lavoro di Tarantino li conosceranno sicuramente, ma siamo certi che alcuni di questi collegamenti lasceranno di sasso molti altri. Eccoli.



1. LE IENE: il vero nome di Mr. Blonde (James Michael Madsen) è Vic Vega, fratello del Vincent Vega di John Travolta in Pulp Fiction.



2. PULP FICTION: Il pilot a cui Mia Wallace (Uma Thurman) partecipa durante la storia ha una struttura praticamente identica alla storia di Kill Bill.



3. I Big Kahuna Burger compaiono in tre dei nove film diretti o scritti da Quentin Tarantino, per l'esattezza ne Le Iene, in Pulp Fiction e Dal Tramonto all'Alba.



4. BASTARDI SENZA GLORIA: Il sergente Danny Donnowitz del film è il padre di Lee Donnowitz, produttore di Hollywood protagonista di Una vita al massimo, film soltanto scritto da Tarantino ma non diretto.



5. Le sigarette Red Apple compaiono sia in Pulp Fiction che in Kill Bill, ma anche in Dal Tramonto all'Alba e in Una vita al massimo.



6. C'è un'infermiera di nome Bonnie che esiste ne Le Iene, in Pulp Fiction, in Grindhouse e anche in Kill Bill.



7. KILL BILL. 2: La Sposa riemerga dalla tomba di una certa Paula Schultz, morta nel 1893. La donna secondo alcuni potrebbe essere la moglie del Dottor Schultz di Django Unchained.



8. LE IENE: Mr. White dice di aver avuto una fidanzata di nome Alabama, che è la stessa Alabama interpretata da Patricia Arquette in Una vita al massimo.



9. PULP FICTION: Il nome del personaggio di Tarantino nel film è Jimmy Dimmick, che sarebbe sostanzialmente il fratello di Mr. White de Le Iene, il cui vero nome è Lawrence Dimmick.



10. Lo sceriffo Earl McGraw di Michael Parks compare in diversi film di Tarantino, che sono Dal tramonto all'Alba (la scena iniziale), Kill Bill Vol. 1 e in Grindhouse.