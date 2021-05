Quentin Tarantino, il suo cinema New Beverly riapre: ecco i dettagli

Il New Beverly Cinema, di proprietà di Quentin Tarantino dal 2007, ha fissato ufficialmente una data di riapertura il prossimo 1° giugno. Il cinema, che si trova su Beverly Boulevard a Los Angeles, ha annunciato pubblicamente la notizia tramite i social nel week-end. La struttura può ospitare 228 persone e venne inaugurata nel 1929.

Prima di subentrarne alla proprietà in seguito alla morte di Sherman Torgan, Tarantino l'ha sovvenzionato a lungo per garantire l'apertura del cinema e proiettare classici del cinema su vere stampe di pellicola. Dal 2014 Tarantino è anche capo curatore della sede, ordinando che siano proiettate solo stampe da 16mm e 35mm, eliminando il progetto digitale proposto dal figlio di Torgan, Michael.



Ora il cinema proietta doppi spettacoli dei film di Tarantino e molti dei suoi classici preferiti. Il New Beverly è chiuso dalla primavera 2020 a causa della pandemia, ma il locale non è estraneo alle chiusure a lungo termine; venne chiuso per un anno a causa dei lavori di ristrutturazione prima di riaprire nel 2018.

Durante la chiusura dello scorso anno Tarantino ha pubblicato alcune recensioni di film classici sul sito del cinema.

"Voglio che il New Beverly sia un baluardo per i film in 35mm. Voglio che rappresenti qualcosa. Quando vedi un film sul calendario del New Beverly non devi chiedere se verrà proiettato in DCP o in 35mm. Sai che sarà in 35mm perché è il New Beverly" dichiarò il regista.



Poche settimane fa Quentin Tarantino ha compiuto 58 anni; scoprite dov'è possibile vedere tutti i suoi film.