Quentin Tarantino cancella The Movie Critic! Era un sequel di C'era una volta a Hollywood

Mentre tutti aspettavano l'inizio delle riprese di The Movie Critic, è accaduto l'irreparabile e l'inatteso: Quentin Tarantino ha cancellato il suo decimo film, una notizia clamorosa riportata in esclusiva da Deadline e confermata successivamente anche dagli altri organi di stampa di Hollywood.

Secondo fonti vicinissime all'autore, Tarantino ha deciso di cancellare The Movie Critic perché, come saprete, il suo prossimo film sarà il decimo della sua carriera e anche l'ultimo prima della pensione anticipata annunciata in lungo e in largo nel corso degli anni: l'autore, a quanto pare, non riteneva il progetto abbastanza buono per essere il suo addio al cinema.

Un gran peccato per i fan, certamente, dato che le voci che avevano identificato The Movie Critic come un sequel di C'era una volta a Hollywood sono state confermate da questo aggiornamento: inizialmente incentrato su un critico cinematografico di scarso livello e ambientato nel 1977 in California, infatti, il film negli ultimi tempi si era trasformato in una nuova storia che avrebbe visto Brad Pitt tornare nei panni di Cliff Booth, lo stuntman che la star ha interpretato in una performance vincitrice dell'Oscar nel film del 2019 con Leonardo DiCaprio. Tuttavia, non è chiaro se questo film sarebbe stato un prequel o un sequel ambientato negli anni '70 di Hollywood. Ma nelle ultime settimane, Tarantino ha cambiato nuovamente idea e si è allontanato completamente dal film.

Il progetto sarebbe stato girato ad agosto per un solo giorno allo scopo di beneficiare di un credito d'imposta californiano di 20,5 milioni di dollari, prima di iniziare la produzione sul serio all'inizio del 2025. Si tratta del secondo film consecutivo di Tarantino ad essere cancellato, dopo il famoso Star Trek vietato ai minori.

