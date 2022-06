Quentin Tarantino si butta nei podcast: prossima frontiera in vista dell'ultimo film?

È ormai nota la dichiarazione detta e ridetta secondo cui Quentin Tarantino si fermerebbe al decimo film girato per poi dire addio al grande schermo. Andrebbe capito quanto ci sia di vero, ma se fosse gliene rimane solo uno da girare. Poi, il futuro, potrebbero essere i podcast: sicuramente ne condurrà uno con il co-autore di Pulp Fiction.

Dieci film, non uno di più né uno di meno. Teoricamente sul totale ci saremmo già arrivati, non contando l’episodio di Four Rooms, ma anche i due Kill Bill, a quanto pare, contavano comunque per uno. Ma il momento della verità si sta avvicinando e la verità non è sempre piacevole, come diceva qualcuno in un film. Anche se, a essere sinceri, Quentin Tarantino non sembra affatto un regista che abbia esaurito le cose da dire: anzi. Il suo è piuttosto uno statement ideologico, di chi guarda ai veri grandi registi che nel corso di tutta una carriera ci abbiano regalato non più di una decina di film. Da qui l'intenzione, spiegata a suo tempo da Quentin Tarantino, di fermarsi a dieci.

Da quel momento in poi è stato tutto un domandarsi se facesse sul serio, se alla fine non cambierà idea e semplicemente il limite dei dieci sia una sorta di autocensura, per portare a termine in futuro solo le sceneggiature che percepisca davvero "degne". Ma ci si è chiesti anche quale possa essere, a questo punto, il suo futuro nel mondo dell’intrattenimento. Di libri Tarantino ne ha pubblicato qualcuno, ma perlopiù sceneggiature in parallelo ai film; le serie sono certamente un’ottima alternativa; ma ora anche i podcast potrebbero fargli da contenitore per la sua sconfinata passione per il cinema. Non ultimo quello di recentissimo annuncio, proprio a tema cinema, che condurrà assieme a Roger Avary, con cui co-scrisse Pulp Fiction nel 1994.

In arrivo quest’estate, il podcast si intitolerà The Video Archives Podcast: prende il nome dall'omonimo video store di Manhattan Beach in cui i due registi si sono incontrati per la prima volta nel 1983 e vedrà i presentatori discutere dei film che hanno visto dalla vasta libreria del negozio. Dopo la chiusura dell’attività infatti, Tarantino acquistò l’intero inventario del negozio, che consisteva in oltre 8.000 esemplari fra VHS e DVD. Questa la dichiarazione congiunta dei due registi e sceneggiatori: "Non avremmo mai immaginato che 30 anni dopo aver lavorato insieme dietro il bancone di Video Archives, ci saremmo ritrovati di nuovo insieme facendo la stessa identica cosa che facevamo allora: parlare con passione di film in VHS. Guardare i film è stato ciò che originariamente ci ha unito e reso amici ed è il nostro amore per i film che ci unisce ancora oggi".