Quentin Tarantino:'Burt Reynolds era felice di essere in C'era una volta a... Hollywood'

Quentin Tarantino ha dichiarato che Burt Reynolds 'è morto felice' in quanto entusiasta di unirsi al cast di C'era una volta a... Hollywood, l'ultimo film diretto da Tarantino, nel quale il regista aveva ritagliato un ruolo a Reynolds. La scomparsa dell'attore qualche tempo dopo costrinse Tarantino ad affidare la parte a Bruce Dern.

Sebbene Reynolds non sia mai riuscito a girare le sue scene nei panni del proprietario del ranch in cui si era stabilita la famiglia di Charles Manson, George Spahn, il regista è consapevole che l'attore non vedeva l'ora di tornare sul set di un importante progetto cinematografico.



"Ho avuto la possibilità di provare con lui" ha dichiarato Tarantino al Sunday Morning su CBS "Il mio è ufficialmente l'ultimo ruolo che ha interpretato visto che è venuto alla lettura dello script; è stata la sua ultima volta come attore. La notte in cui è morto stava provando le battute con il suo assistente. Una cosa triste e bella allo stesso tempo. Era così felice. Posso, in tutta onestà, affermare che è morto felice. E non sto dicendo che sia morto felice grazie a me, ma era decisamente contento quando è venuto a mancare" ha dichiarato Tarantino.

Bruce Dern venne chiamato per sostituire Reynolds nel film con protagonisti Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie e Emile Hirsch.

Tarantino è impegnato nel tour promozionale del suo libro, uscito in questi giorni.



