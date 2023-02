Quentin Tarantino arriva a Brescia: presenterà il nuovo libro Cinema Speculation

In occasione del lancio italiano del suo nuovo libro, Cinema Speculation, Quentin Tarantino sarà a Brescia, da poco eletta capitale della cultura 2023 insieme alla città di Bergamo, per presentarlo nel corso di un evento organizzato al Teatro Grande. Il regista è quindi uno dei volti che andrà ad arricchire il calendario di eventi della città.

Nell'evento dal vivo, organizzato dalla Fondazione del Teatro Grande di Brescia, Tarantino terrà una discussione sui principali film americani degli anni '70, che vide all'epoca per la prima volta da giovane spettatore. Il regista, inoltre, offrirà al pubblico una lettura dal vivo di un estratto dal libro. I biglietti per questa unica data italiana saranno in vendita a partire dal 14 febbraio.

Il suo arrivo a Brescia è stato possibile grazie all'impegno profuso oltre che dalla stessa Fondazione del Teatro Grande, anche dalla nota agenzia di promoter D'Alessandro e Galli.

"In questo evento dal vivo, organizzato dalla Fondazione del Teatro Grande di Brescia - rende noto il comunicato con cui lo stesso ente ha annunciato l'arrivo della star hollywodiana -, Tarantino approfondirà una discussione incentrata sui principali film americani degli anni '70, che vide all'epoca per la prima volta da giovane spettatore. Con la sua vibrante immaginazione e la dedizione alla narrazione riccamente stratificata, Tarantino offre una rara prospettiva sul cinema possibile solo da uno dei più grandi interpreti di sempre di questa forma d'arte. Offrirà inoltre al pubblico una lettura dal vivo di un estratto dal suo nuovo libro".

"Un evento - come spiega la nota diffusa da Fondazione Teatro Grande - in cui si potrà godere nello stesso tempo di critica cinematografica, teoria del cinema, prodezza di cronaca oltre che di una meravigliosa storia personale".

Qualche mese fa, era stato annunciato che Tarantino era al lavoro su una serie TV, che avrebbe sancito il suo esordio sul piccolo schermo con una serie completa (dopo aver già diretto alcuni episodi di altre serie televisive, come ad esempio CSI - Scena del crimine).

Di recente, Tarantino ha indicato il suo miglior film e ha anche spiegato perché non ha mai diretto film Marvel o DC.