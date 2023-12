Quentin Tarantino: per l'autore questo scioccante horror degli anni '90 è un capolavoro

Dopo che Quentin Tarantino ha spiegato perche il cinema è meglio della TV, il regista ha rivelato quale film, secondo lui, è “un capolavoro horror”.

Una clip riesumata dal canale youtube James Whale Bake Sale mostra il regista cinefilo per eccellenza consigliare alcuni film, e tra questi c’è Audition di Takashi Miike:

“Audition di Takashi Miike. Un vero capolavoro, se mai ce n'è stato uno. Adoro questo film, tra l'altro, e adoro questa sequenza, ma adoro vederlo incenerire il pubblico, come un matto. È un film giapponese; è uno dei film davvero, davvero forti e un vero capolavoro, uscito negli ultimi vent'anni; dovreste vederlo. La sequenza finale è così cruda, e il film non ti anticipa per nulla quello che sta per succedere, una mossa geniale. Bisognerebbe vederlo in una stanza piena di sconosciuti, perché vedi il pubblico impazzire sempre di più, come se stesse per scoppiare una rivoluzione. E all’improvviso, dopo che ha tenuto il pubblico incollato allo schermo, il film fa questa piccola cosa, e il pubblico improvvisamente ride, e da quel momento in poi comprendi, da quel momento in poi cambia la tua prospettiva del film. Ed è uno dei cambi di tono migliori che io abbia mai visto in termini di come si gestisce il pubblico. Dovreste davvero guardarlo.”

Non resta quindi che andare a dare un'occhiata ad Audition di Takashi Miike, parola di Quentin Tarantino.