Quentin Tarantino, arriva la risposta della madre: 'Gli voglio bene lo stesso'

Nei giorni scorsi Quentin Tarantino ha rivelato, sorprendendo un po' tutti, di non aver mai condiviso la sua fortuna economica con la propria madre, in quanto la donna era solita denigrare le sue capacità di scrittore quando l'autore si stava affacciando al mondo del cinema.

Ora però la madre di Tarantino, Connie Zastoupil, ha risposto alle parole del figlio tramite un'intervista su USA Today. Come si legge sul sito, la donna ha replicato: "Riguardo a mio figlio Quentin, ovviamente lo sostengo, sono orgogliosa di lui e gli voglio un mondo di bene lui e sono molto vicina alla sua nuova famiglia. Mi ha dato una grande gioia ballare al suo matrimonio e ricevere la notizia sulla nascita di mio nipote Leo”. Sempre su USA Today, la "Zastoupil ha aggiunto che è molto facile oggi che i commenti riportati dai podcast inizino a girare e diventino virali senza un contesto completo', e che lei 'non desidera partecipare alla frenesia dei media transazionali'".

Tarantino, dopo l'intervista di qualche giorno fa, ha aggiustato il tiro, ribadendo però di essere rimasto più o meno fedele alla sua antica promessa. "Okay, qualche volta l'ho aiutata. Una volta con un pasticcio con l'IRS. Ma niente casa. Niente Cadillac, niente di tutto ciò. Credo debbano esserci delle conseguenze per le parole che si usano quando si ha a che fare con i figli. Ricordatevi che ci sono conseguenze per l'uso del tono sarcastico quando si parla di ciò che è molto significativo per loro."

