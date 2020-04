Quentin Tarantino andò a caccia di anatre con Spielberg, Zemeckis e John Milius nel 1985

Il compleanno di Quentin Tarantino, ora cinquantasettenne, deve aver portato il regista ad aprire il cassetto dei ricordi giovanili: è infatti riuscito a recuperare un'intervista fatta a John Milius negli anni '80.

Il regista di Conan il Barbaro aveva acconsentito a parlare con il giovane Quentin, che si era spacciato per uno scrittore. La conversazione che ne seguì fu molto sincera e Tarantino non risparmiò al regista alcune critiche: secondo lui le scene romantiche del biopic Dillinger non erano molto credibili. "Sembrava che tu non ci avessi messo davvero il cuore nel girarle", anche se poi ammette di aver apprezzato la scena in cui Michelle Phillips aiuta Dillinger in una sparatoria.

Milius gli rispose: "è molto importante se le persone riescono ad essere leali tra di loro", e i cultori di Pulp Fiction sapranno che la frase è stata inserita nel film, nel monologo che recita Vincent Vega allo specchio, quando cerca di convincersi ad essere leale con Marcellus e non approfittare di Mia.

I due si sono poi confrontati su diversi film come Apocalypse Now, Conan il Barbaro e Hardcore. Nell'intervista, pubblicata sul sito del New Beverly Cinema di Tarantino, è già possibile notare la sua passione per il mondo cinematografico. Il regista ha poi annotato un aneddoto su di una battuta di caccia alle anatre con Milius, Steven Spielberg e Robert Zemeckis: "siamo stati seduti dentro ad una torretta per la caccia alle anatre tutto il giorno, sorseggiando whiskey da una fiaschetta, parlando di film e sparando alle piume della coda delle anatre".

La caccia non è quindi andata a buon fine, probabilmente proprio perché i geni del cinema erano troppo presi dalle loro discussioni sulla settima arte. Intanto Tarantino è a lavoro su Bounty Law, serie spin-off di C'era una volta ad Hollywood.