Quentin Tarantino, Violenza si ma con dei limiti 'Non sugli animali'

Il regista Quentin Tarantino è conosciuto al grande pubblico soprattutto grazie alla naturalezza con cui fa uso della violenza nelle sue pellicole, basti pensare a Kill Bill o Pulp Fiction, per citarne alcuni dei più famosi. Potremmo dire che il mezzo filmico è per lui una sorta di valvola di sfogo in tal senso.

Tuttavia, durante l'ultima edizione del Festival di Cannes, il celebre cineasta ha rivelato che per lui, esiste una linea sottile e ben precisa che non vuole mai oltrepassare.

Si tratta della violenza esplicita sugli animali, che spesso viene mostrata in altri film senza preoccuparsi delle conseguenze.

"Mi piace uccidere nei miei film, vedere il sangue che scorre" ha affermato Tarantino. "Però con gli animali non lo farei, mi metto nei panni degli spettatori e loro non pagano il biglietto per questo. Credo sia un atto ignorante e gratuito".

"Ecco perché realizzo così tante scene violente, so che si tratta solo di finzione. Con gli animali è diverso. Ucciderei mille uomini, ma non voglio necessariamente uccidere un topo, o un cane, non ne sento davvero il bisogno".

Come sappiamo, il regista americano preferisce fare altro uso del mezzo filmico, come riscrivere la storia, scelta che non piace a tutti. Basti pensare a quando uno storico ha criticato le inesattezze di Bastardi Senza Gloria.

Quentin Tarantino è quindi sicuramente uno degli autori che fanno maggiormente uso del sangue sul grande schermo, ma non per questo anche lui non deve rispettare un certo limite.

