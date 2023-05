Quentin By Tarantino, svelate le prime immagini del fumetto sul celebre regista

Era il marzo 2023 quando scoprimmo che un fumetto avrebbe raccontato la vita di Quentin Tarantino, e oggi, a due mesi di distanza, nuove immagini ci offrono un primo sguardo sull'opera edita da Titan Comics e realizzata da Amazing Améziane.

Osserviamo il poster principale (col regista nella celebre posa assunta da Mia Wallace in Pulp Fiction, circondato da riferimenti alle sue pellicole), oltre ad alcune tavole che raffigurano Tarantino mentre ripercorre le difficoltà nell'ottenere Samuel L. Jackson nel ruolo di Jules Winnfield, cinge le spalle di Mr. Wolf, stringe un giornale con la frase "They Call Her One Eye" del film Thriller - A Cruel Picture e ricorda il sanguinamento dell'attore Leonardo DiCaprio sul set di Django.

In particolare, il fumetto presenta un formato simile a quello di un documentario, in cui la testa parlante del regista presenta le varie immagini con dei balloon che escono dalla sua bocca. Non mancherà un gran numero di riferimenti, come quelli a Sergio Leone (Il buono, il brutto e il cattivo) e Bruce Lee (I 3 dell'Operazione Drago), peraltro interpretato dall'attore e stuntman statunitense Mike Moh in C'era una volta a... Hollywood. Senza contare le opere altrui che hanno alimentato la sua visione artistica.

La pubblicazione del fumetto non è casuale: si verifica sulla scia di un'intertestualità anticipata dal regista stesso, poiché Quentin Tarantino ha dichiarato di voler dedicarsi a TV e romanzi e additato il cinema di oggi come una "terra desolata". Riusciranno i nuovi progetti a riscuotere lo stesso successo delle sue più iconiche pellicole?