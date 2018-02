Quello che non uccide: Vicky Krieps nel nuovo capitolo della saga di Millennium

La star de Il filo nascosto,, è entrata ufficialmente nel cast di, nuovo capitolo della saga di, prodotto da Sony e MGM. Il ruolo assegnato alla Krieps al momento è ancora avvolto nel mistero e potrebbe essere svelato solamente nei prossimi giorni.

The Girl in the Spider's Web è il primo adattamento della serie in lingua inglese, dopo che i precedenti romanzi di Stieg Larsson sono diventati prima una trilogia in Svezia e poi un remake americano.

In questo nuovo adattamento vedremo Claire Foy nei panni di Lisbeth Salander, ruolo che nei precedenti adattamenti è stato interpretato da Noomi Rapace e Rooney Mara. Il film è tratto dal romanzo Quello che non uccide di David Lagercrantz.

L'attrice lussemburghese Vicky Krieps ha recentemente recitato nel ruolo di Alma ne Il filo nascosto di Paul Thomas Anderson al fianco di Daniel Day-Lewis. Negli anni ha preso parte a film come Anonymous di Roland Emmerich, Hanna di Joe Wright, Möbius di Eric Rochant, Avant l'hiver di Philippe Claudel, La spia - A Most Wanted Man di Anton Corbijn e Colonia di Florian Gallenberger.

Il cast di Girl in the Spider's Web comprende al momento anche Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks, Claes Bang, Cameron Britton, Lakeith Stanfield, Stephen Merchant e Synnøve Macody Lund.

Alla regia del film ci sarà Fede Alvarez. L'hacker Lisbeth Salander (Claire Foy) e il giornalista Mikael Blomqvist (Sverrir Gudnason) si ritrovano intrappolati in una rete di spie, cyber criminali e funzionari governativi corrotti.