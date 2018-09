Quello che non uccide: Fede Alvarez e Claire Foy parlano del sequel di Millennium

Dieci giorni fa abbiamo potuto vedere delle nuove immagini di Quello che non uccide, adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di David Lagercrantz e seguito della saga letteraria di Millennium di Stieg Larsson. Il regista Fede Alvarez e la protagonista Claire Foy, hanno partecipato ad una Q&A dopo la proiezione di venti minuti del film.

A giudicare dalle immagini e dalle sequenze diffuse in queste settimane Quello che non uccide dovrebbe rivelarsi un thriller ad alta tensione, con molta azione e ovviamente con Lisbeth Salander pronta a prendersi la scena, come nell'ultima sequenza mostrata dove si vede la donna sfrecciare in moto su un lago ghiacciato che improvvisamente si rompe.

Fede Alvarez, grande fan della saga di Millennium, ha lavorato a questo progetto negli ultimi due anni e ha dichiarato di esser grato dell'opportunità di scrivere anche la sceneggiatura. Ciò che era importante per Alvarez era realizzare il film su Lisbeth:"Questo è il primo film su Lisbeth. Nei film precedenti la segui è con Blomkvist che ti connetti. Quest'ultimo è un 'Batman femminista'".

Claire Foy ha aggiunto:"Lisbeth rifiuta le etichette, vive interamente come se stessa, perciò cercherà il piacere sia con un uomo, sia con una donna che da sola. Non è amabile, non è educata, non è carina. Non è tutto ciò che pensi dovrebbe essere una protagonista femminile, è dura e prende decisioni davvero terribili".

La star di The Crown è contenta di sapere che questo film non è nato solo per saltare sul carro del #MeToo:"L'interesse per Lisbeth c'è sempre stato. E con il #MeToo la differenza ora è che la gente ne parla apertamente invece di ignorare".

Fede Alvarez conclude elogiando la 'nuova' Lisbeth, personaggio interpretato in passato da Noomi Rapace e Rooney Mara.

Il cast di Quello che non uccide è composto da Claire Foy, Sverrir Gudnason, Sylvia Hoeks, Lakeith Stanfield, Stephen Merchant, Vicky Krieps, Cameron Britton e Claes Bang.

Il film uscirà nelle sale italiane il 31 ottobre.