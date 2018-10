Quella Casa Nel Bosco: per Drew Goddard un sequel non avrebbe senso

Durante un'intervista promozionale per il suo nuovo film, 7 Sconosciuti a El Royale, lo sceneggiatore e regista Drew Goddard ha spiegato che è improbabile che realizzerà un sequel di Quella Casa Nel Bosco.

Grazie alla sua miscela di orrori e umorismo meta-testuale, il film d'esordio di Goddard è spesso considerato uno dei migliori horror del XXI secolo. Per quanto riguarda un eventuale sequel, però, generalmente gli studios hanno la tendenza di battere il chiodo finché è caldo, quindi il regista si è detto poco fiducioso in questo senso. Inoltre, sente che il finale apocalittico del film ha già dato la giusta chiusura alla storia.

"Beh, il film si chiudeva in modo perfetto" ha detto Goddard a Fandango. "Secondo me non appartiene a quel tipo di opera per cui sarebbe naturale un seguito."

Il regista ha proseguito: "Avevamo alcune idee folli, ma insieme al mio co-sceneggiatore Joss Whedon sentivamo fortemente che non volevamo farlo solo per farlo. Sono molto fortunato di poter continuare a fare film, non ho bisogno di fare un sequel solo per fare un sequel. L'unica ragione per cui lo farei è con una buona idea che renda giustizia all'eredità del primo. Ma non vedo nuove idee all'orizzonte, dato che ogni spunto narrativo sottrarrebbe quel senso di efficacia che aveva il finale del primo film. E mi sembra che quel finale continui ad essere perfetto per quel film, non potrei mai sminuirlo."

Una piccola porta di speranza è rimasta aperta nella mente del regista. "Non dico mai di no tanto per dar aria alla bocca. Mai dire mai, come si dice. Nel corso della mia vita ho imparato che un fulmine potrebbe colpirmi domani, quindi un giorno potrebbe anche venirmi l'idea giusta. Ad oggi non è ancora successo."

Il nuovo film di Drew Goddard, 7 Sconosciuti a El Royale, uscirà il prossimo 25 ottobre. Il regista sta attualmente lavorando al nuovo film del franchise degli X-Men e primo spin-off di Deadpool, X-Force.