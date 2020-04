Quell'easter egg di The Avengers nel primo film di Thor che a molti era sfuggito

Nel Thor di Kenneth Branagh era stato inserito un easter egg non facile da scovare, ma abbastanza ovvio una volta che ci si fa caso... E riguarda gli Avengers.

Nel film del 2011 diretto da Branagh, il Dio del Tuono Thor arriva sulla Terra (Midgard, prego) mostrandosi per la prima volta a noi semplici umani, e finendo anche nel mirino dello S.H.I.E.L.D., che nel frattempo aveva già recuperato la sua arma, Mjölnir.

E come osserva un fan su Reddit, proprio nella scena in cui gli scienziati dell'organizzazione esamina l'804 (oggetto di origini sconosciute) di proprietà dell'erede al trono di Asgard, un'inquadratura che ci mostra dall'alto il sito in cui è atterrato il martello ci rivela anche qualcos'altro: la A formata dall'arma al suo impatto col terreno. La A di Avengers. Non solo, ma il cerchio intorno starebbe a rappresentare proprio il celebre logo del gruppo di supereroi, lo stesso che negli anni a venire ci sarà poi incredibilmente familiare.

Il post è comunque servito da spunto per una discussione molto più ampia sui meriti del film e dei suoi personaggi, e molti sembrerebbero aver rivalutato alquanto positivamente la pelllicola di Branagh con il passare del tempo.

E voi, ve ne eravate accorti di questo easter egg? E che ne pensate (sia del riferimento che del film)? Fateci sapere nei commenti.