Quei bravi ragazzi: Martin Scorsese e il cameo della madre: tutto improvvisato!

Nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, Martin Scorsese è tornato a parlare del celebre cameo che la madre compie in Quei bravi ragazzi, nella famosa scena del pranzo in compagnia di Joe Pesci. Il regista ricorda con affetto alcuni dettagli del giorno delle riprese della suddetta scena non nascondendo l'emozione.

A proposito delle fasi di preparazione alla scena, Scorsese ha dichiarato: "C'è stata un po' di violenza e all'indomani di quella violenza i personaggi si dovevano fermare a casa di Joe Pesci, casa di sua madre, per prendere la pala con cui poi seppellire il tizio. Entrano in casa verso le tre del mattino e incontrano la madre di Joe Pesci, la madre di Tommy, che è interpretata da mia madre. Tutto quello che le dicemmo fu di dare il benvenuto al figlio e che non lo vedeva da un po".

La scena è essenziale per concedere al film una pausa dal trambusto e regalare al pubblico un momento madre-figlio per distendere gli animi in sala. Il fatto poi che la scena fu completamente improvvisata dalla madre di Scorsese rende il tutto ancora più gustoso. "La chiave è naturalmente il calore che si genera tra loro e in particolare mia madre che interpreta sua madre. Può essere un killer psicopatico ma è pur sempre suo figlio. Avete presente quando la gente parla di improvvisazione? Ecco questa è improvvisazione. Avevamo un paio di idee sul set ma quando iniziammo a girare lei prese a parlare, Joe rispose, Bob [De Niro] ha fatto ciò che ha fatto, e anche Ray [Liotta], avevo due macchine da presa ed eravamo in questa piccola casa nel Queens e credo che l'unico verso scritto fosse riguardo un dipinto che lei aveva realizzato".

Scorsese è sul set del suo nuovo film, Killers of the Flower Moon, di cui abbiamo appena visto la prima immagine ufficiale con Leonardo DiCaprio.