Quei Bravi Ragazzi compie 30 anni: il nuovo bluray 4K conterrà la ricetta delle polpette!

A 30 anni dalla presentazione al Festival di Venezia, Quei Bravi Ragazzi torna stasera con una speciale proiezione in 4K presso il Teatro Auditorium Manzoni di Bologna per “Venezia Classici”, sezione di Venezia2020 dedicata ai classici restaurati che quest’anno si terrà al Cinema Ritrovato.

Il film fu presentato proprio a Venezia nel settembre del 1990, quando si aggiudicò il Leone d’argento per la Miglior Regia a Martin Scorsese e, successivamente, l'Oscar al miglior attore non protagonista per l'interpretazione di Joe Pesci nei panni del mafioso Tommy DeVito.

Le celebrazioni però non finiscono qui: da giovedì 10 settembre, infatti, Quei Bravi Ragazzi sarà disponibile per la prestigiosa collana home-video Titans of Cult, che presenterà una speciale versione Steelbook in Edizione Limitata. Questo speciale Limited Edition (che potete vedere in calce all'articolo) sarà fornita di ben 3 dischi: il film in formato 4K UHD, il film in formato Blu-ray e un bonus disc in Blu-ray. Inoltre, tra i gadget anche la spilletta di metallo che riproduce il logo del nightclub Copacabana, in cui si svolge una delle scene pià memorabili della storia del cinema, e perfino la famosa ricetta delle polpette al sugo di “Mama Scorsese”, che compare nel film nei panni della mamma di Tommy.

Il prezzo sarà di €34,99.

