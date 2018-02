Queen Latifah nel cast ufficiale del dramma Hope's Wish

è stata scelta come co-protagonista del film, dramma della Alcon Entertainment, diretto dae sceneggiato da, premio Oscar per, che ha adattato il libro Hope's Wish: How One Girl's Dream Made Others Come True, scritto da Stuart e Shelby Stout.

Hope's Wish racconta la storia di Hope Stout, una ragazzina dodicenne affetta da una malattia molto grave e con il desiderio di raccogliere dei fondi per aiutare i bambini malati del North Carolina.

Il ruolo di Queen Latifah sarà fondamentale perché le è stato affidato il personaggio di Toni Dubois, la dirigente della Make-A-Wish Foundation che spalleggerà Hope nella raccolta dei soldi.

Le riprese del film inizieranno il 9 aprile a Charlotte, nel North Carolina. Queen Latifah ha recentemente partecipato ai film 22 Jump Street di Phil Lord e Chris Miller, Miracoli dal cielo di Patricia Riggen e Il viaggio delle ragazze di Malcolm D. Lee, oltre alla commedia femminile Girls Trip.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto una candidatura al premio Oscar come miglior attrice supporter per Chicago, oltre a due nomination ai Golden Globes, tre agli Screen Actors Guild Awards, una ai BAFTA e alla vittoria ai Grammy Awards per la miglior esecuzione rap solista.

Ha creato e condotto il The Queen Latifah Show e recitato nella sit-com Living Single.