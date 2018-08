Queen for a Day: il film Paramount sarà prodotto ed interpretato da Elizabeth Banks

Secondo quanto riporta Deadline, Elizabeth Banks (Pitch Perfect 3) produrrà e vestirà i panni della protagonista in Queen for a Day, pellicola basata sull'articolo del Daily Beast “When Prince Made a Chambermaid His Queen for a Day” scritto da Chris Lee. Glora Greeson si occuperà di riscrivere la sceneggiatura dopo la prima stesura.

Il film è basato sulla storia vera della promozione di Under the Cherry Moon, film diretto e interpretato da Prince, da parte della Warner Bros. Tramite MTV, la casa di produzione ha indetto un concorso dal nome "Vinci un'appuntamento con Prince", in seguito al quale lo studio avrebbe portato la premiere della pellicola nella città dalla fortunata vincitrice, scelta tra 10.000 donne partecipanti, seguita poi da un concerto di Prince e i The Revolution.

Queen for a Day è ispirato ad una storia alla "Cenerentola", ma si concentrerà maggiormente sul come le situazioni possano cambiare il destino di due donne differenti: La PR responsabile dell'evento e la timida vincitrice del concorso Lisa Barber, originaria di Sheridan, Wyoming, piccola città che diventerà meta degli amanti di Prince per una notte indimenticabile. Il report conferma che non è prevista alcuna apparizione della pop star, la cui presenza però aleggerà in tutto il film.

Elizabeth Banks arriverà nelle sale italiane ad ottobre con Pupazzi senza gloria, nel quale reciterà al fianco di Melissa McCarthy, Maya Rudolph e Joel McHale.