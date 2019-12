I quattro sequel di Avatar procedono come previsto: il quarto film è già in lavorazione

Durante un'intervista con Variety per il 10° anniversario di Avatar, James Cameron è tornato a parlare della monumentale produzione dei suoi quattro sequel e in particolare dello stato dei lavori della riprese

"Dal 2013 ad ora abbiamo progettato l'intero mondo per i nuovi quattro film" ha detto il regista di The Abyss. "Li abbiamo scritti, e abbiamo finito tutte e quattro le sceneggiature. Abbiamo fatto il casting, e abbiamo realizzato le performance in motion Capture per il secondo, terzo e parte del quarto. Abbiamo praticamente finito con le parti live action. Ho un paio di mesi da passare in Nuova Zelanda in primavera, dunque sta andando tutto come previsto."

Cameron, che nel 2017 aveva accennato alla possibilità di non poter realizzare Avatar 4 e 5 se i primi due seguiti non avessero incassata abbastanza al box office, ha dunque confermato che in realtà la produzione del quarto capitolo è già stata avviata.

Con l'uscita di Avatar 2 prevista per dicembre 2021, infatti, l'intenzione della Disney (proprietaria del franchise in seguito all'acquisizione della 20th Century Fox) è quella di pubblicare i quattro sequel di Avatar ogni due anni in alternanza con i nuovi film di Star Wars (di cui non si sa ancora nulla) - dunque nel 2021, 2023, 2025 e 2027.

"Le persone non capiscono propriamente la portata e la complessità di questo processo" ha aggiunto il regista. "È come fare due grandi film animati e mezzo. Solitamente ci vogliono quattro anni per fare un grande film animato, perciò facendo i conti siamo perfettamente in linea con la schedule per dicembre 2021."

Per altre notizie: l'esperto di performance subacquee Kirk Krak ha definito Avatar 2 il film più grande mai girato sott'acqua; nei mesi scorsi, inoltre, è stato confermato che il trailer di Avatar 2 non arriverà molto presto.