Quattro poster vintage dedicati alle Capitali europee per Spider-Man: Far From Home

Le recensioni americane di Spider-Man: Far From Home elogiano con entusiasmo il secondo capitolo delle avventura di Peter Parker nato dalla collaborazione tra Marvel Studios e Sony Pictures, e mentre da noi uscirà tra una decina di giorni, la campagna promozionale del cinecomic continua a diffondere materiale online.

Niente spot o nuovi trailer, oggi, perché a sbarcare in rete sono adesso quattro fantastici poster vintage del film diretto da Jon Watts, che ricordiamo vedrà Peter Parker costretto a fare i conti con un'importantissima eredità morale e supereroistica nel mentre di una gita in alcune delle più importanti capitali europee e del confronto con una nuova e terribile minaccia, rappresentata dagli Elementali, che combatterà al fianco di Mysterio (Jake Gyllenhaal).



I poster che trovate in calce, così, fungono da presentazione delle città che vedremo in Spider-Man: Far From Home, che sono Londra, Praga, Venezia e Berlino, quest'ultima per altro già vista in Captain America: Civil War, film che introdotto lo Spidey di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe ormai tre anni fa. Lo stile è un po' retrò e sembra quasi pubblicizzare le capitali in stile turistico, il che è intelligente, pensando che la trama del film ruota anche attorno a una gita scolastica.



Spider-Man: Far From Home è atteso nelle sale italiane il prossimo 10 luglio.