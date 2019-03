Quattro nuovi e splendidi poster IMAX per l'atteso reboot di Hellboy

Continua la campagna promozionale dell'attesissimo reboot di Hellboy firmato da Neil Marshall, che dopo i due trailer ufficiali e la prima clip ci regala adesso ben cinque poster IMAX del film con protagonista David Harbour (Stranger Things), sostituto di Ron Perlman nei panni di Red.

I poster hanno tutti una costruzione interessante alla struttura piramidale, con Hellboy al centro e il resto dei co-protagonisti ai lati o sotto di esso. Sono decisamente belli da vedere e il tratto artistico e stilistico e marcato, specie sul secondo, quello che piacerebbe un po' a tutti gli amanti del fumetto di Mike Mignola avere in camera (non dite di no).



Come sappiamo, il reboot di Hellboy vedrà il nostro "hell of a superhero" vedersela contro la Regina di Sangue, Nimue, risvegliatasi per portare una nuova guerra nel mondo e fare di Red il suo re. Le basi dichiarate della sceneggiatura sono The Wild Hunt e Seed of Destruction, ma dentro dovrebbero esserci anche altre citazioni a storia come Hellboy in Mexico e alla famose e adorata short storie di Mignola.



Nel cast di Hellboy figurano anche Milla Jovovich, Ian McShane, Sasha Lane e Daniel Dae Kim, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 11 aprile, in anteprima mondiale.,