Quattro new entry nel cast di The Devil Has a Name

si sono uniti al cast di, diretto e interpretato da. Del cast facevano già parte. Il film è scritto da Rob McEveety e incentrato su un magnate del petrolio che si trova in una situazione di difficoltà.

Ne The Devil Has a Name, Martin Sheen interpreterà Ralph Aegis, un avvocato ambientale con un passato movimentato. Ralph prende il caso di Fred (David Strathairn) come l'ultimo baluardo contro i soprusi delle società contro le quali ha combattuto per anni. Haley Joel Osment sarà Alex Gardner, un attore fallito e un fallito agente pubblicitario che viene reclutato da Gigi (Kate Bosworth) per comprare la terra di Fred prima di scoprire che è inquinata. A quel punto venderà l'anima al piromane Ezechiele (Pablo Schreiber), ambizioso e crudele in cerca di fama e fortuna. Katie Aselton sarà l'avvocatessa Olive Gore, indiscussa regina del tribunale.

Il cast di The Devil Has a Name comprende quindi Edward James Olmos, Kate Bosworth, Alfred Molina, David Strathairn, Martin Sheen, Haley Joel Osment, Pablo Schreiber e Katie Aselton. Le riprese principali sono iniziate la scorsa settimana a Los Angeles. Il film è stato completamente finanziato e prodotto da Steve McEveety, Patrick Hibler, Rob McEveety e True Navigator Pictures.

Martin Sheen ha partecipato negli ultimi anni a film come Vite da popstar di Jorma Taccone e Akiva Schaffer, The Vessel di Julio Quintana e L'eccezione alla regola di Warren Beatty. Haley Joel Osment ha recitato in Entourage di Doug Ellin e Yoga Hosers - Guerriere per sbaglio di Kevin Smith.

Pablo Schreiber è conosciuto in tv per il ruolo del leprecauno Mad Sweeney in American Gods e per aver recitato in Orange Is The New Black. Al cinema ha preso parte a 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi di Michael Bay e sarà nel cast di Nella tana dei lupi di Christian Gudegast. Katie Aselton è famosa per la serie The League e ha recitato in Due gran figli di..., per la regia di Lawrence Sher.