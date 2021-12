Quattro metà, arriva a gennaio il nuovo film Netflix con Ilenia Pastorelli e Matilde Gioli

Arriverà il prossimo 5 gennaio solo su Netflix Quattro metà, commedia corale diretta da Alessio Maria Federici e scritta da Martino Coli. Tra i protagonisti ci sono Ilenia Pastorelli, che vedremo presto anche in Dark Glasses di Dario Argento, Matilde Gioli, Matteo Martari e Giuseppe Maggio.

Quattro metà è una produzione Cattleya e Bartlebyfilm, in collaborazione con Vision Distribution e in associazione con IMPREBANCA S.p.A. In calce alla notizia possiamo vedere il poster del film, mentre nella nostra gallery sono visibili le prime foto di scena.

La commedia è incentrata sulla teoria, molto romantica ma forse poco scientifica, che per ogni persona esista un’anima gemella. La tentazione di Luca e Sara, così, è quella di metterla alla prova. Ma soprattutto, quest’anima gemella, com’è fatta? Ci somiglia o è il nostro opposto? È così che quasi per sfida i due invitano a cena quattro amici che, guarda caso, sono single: Chiara, Matteo, Giulia e Dario.

Chiara (Ilenia Pastorelli) è un medico anestesista, una donna istintiva e passionale in cerca di una storia seria. Matteo (Matteo Mortari) collabora con una una casa editrice, ma non è quel che si dice un noioso intellettuale, anzi ha sempre voglia di scherzare e mettersi in gioco. Giulia (Matilde Gioli) è una ricercatrice, una donna pragmatica e schietta, consapevole delle proprie potenzialità. Dario (Giuseppe Maggio) è un avvocato, un donnaiolo che, dietro la sua aria strafottente, nasconde una sua sensibilità, e forse aspetta solo la persona giusta.

