Quattro matrimoni e un funerale, il film che salvò la carriera di Hugh Grant: ecco come

Questa sera su Tv8 alle 21:30 andrà in onda Quattro matrimoni e un funerale, commedia cult e successo straordinario per il cinema britannico con protagonisti Hugh Grant e Andie MacDowell, che dopo questo film divennero delle star di serie A. Il film è più volte indicato dallo stesso Grant come quello che gli salvò la carriera.

Ispirato alle vere esperienze dello stesso sceneggiatore Richard Curtis (poi autore anche di Love, Actually), questi in un periodo di circa 11 anni presenziò a ben 65 diversi matrimoni e a uno di questi ricevette persino una proposta di matrimonio; egli rifiutò e da allora lo considera uno dei più grandi rimpianti della sua vita, tanto che questo episodio dette il via all'ispirazione per la pellicola. Prima di arrivare alla versione definitiva della storia, Curtis scrisse la sceneggiatura per ben 17 volte e a dargli un aiuto fondamentale fu lo stesso regista, Newell.

Curtis lo ricorda in questo modo: "Io vengo da una scuola in cui essere divertenti era tutto ciò che contava, Mike invece era ossessionato dal mantenere il tutto molto realistico. Ogni personaggio doveva avere una storia propria e non tre semplici battute divertenti. E' un film romantico sull'amore e l'amicizia che si districa in un mare di scherzi".

La pre-produzione della pellicola cominciò nel 1992 e prima di arrivare alla scelta di Hugh Grant nella parte principale, per il ruolo di Charles vennero provinati circa 70 attori diversi. All'epoca, Grant era sul punto di abbandonare la carriera d'attore prima di ricevere lo script di Quattro matrimoni e un funerale: "Non ricevevo più offerte di lavoro, per nulla, poi con mia enorme sorpresa ho ricevuto questo script nella mia casella delle lettere dal mio agente ed era veramente eccezionale. Gli telefonai e gli dissi che ci doveva essere stato un errore, perché era troppo bello".

Inizialmente, Curtis fu restio a scritturare Grant nei panni di Charles, un personaggio che lo scrittore aveva modellato su di sé, questo perché lo considerava troppo attraente. Fu convinto ancora una volta da Mike Newell e i produttori approvarono Grant.