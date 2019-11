Quarant'anni dopo, Mark Hamill rivede il suo provino per Star Wars

In attesa di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker , dunque, continua il viaggio nel passato di Guerre Stellari: nei giorni scorsi un fan ha notato due inquadrature identiche di Luke Skywalker a decenni di distanza. Dopo il prossimo film, però, sembra ancora in alto mare il futuro del franchise .

Mark Hamill ha parlato anche di come rimase colpito dall'allora diciannovenne Carrie Fisher, e di come la sua principessa Leia facesse sembrare al confronto Luke e Han "due stupidi".

Rivedendo la performance che gli avrebbe fatto ottenere il ruolo della vita, Hamill si è sicuramente divertito, ma è rimasto anche "confuso e sconcertato". Nel filmato che mostra le sue reazioni nel rivedersi a distanza di quarant'anni, il leggendario Luke Skywalker dice di aver incontrato Harrison Ford, l'interprete di Han Solo, il giorno delle riprese. "Lui è meglio di me allo screen test, ed è fuori dall'inquadratura!" ha scherzato.

Mark Hamill, l'iconico Luke Skywalker di Star Wars ha recentemente rivisto il video del suo provino per il primo capitolo della saga, l'Episodio IV. L'occasione è stata la promozione del suo nuovo evento di beneficenza, organizzato con Omage, che prevede una cena con lui e i biglietti della prima di L'Ascesa di Skywalker.

