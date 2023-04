Quantum of Solace, in che modo lo sciopero degli sceneggiatori del 2008 influì sul film?

La scrittura di Quantum of Solace, secondo capitolo della saga di 007 con protagonista Daniel Craig, fu particolarmente travagliata poichè realizzata in un periodo in cui il cinema era stata fermato da uno degli scioperi degli sceneggiatori più devastanti della storia della Hollywood moderna.

Il blocco del lavoro da parte degli autori di film e serie tv portò a drastiche conseguenze nel destino di moltissimi prodotti sia seriali (ad esempio Scrubs che conta la produzione solo di 11 episodi a causa di ciò) che cinematografici (quell'anno non furono consegnati i Golden Globes). Il problema toccò anche importantissimi franchise come quello di 007 che fu costretto a diversi cambiamenti in corso d'opera a causa anche degli incidenti che subì Daniel Craig sul set di Quantum of Solace.

La bozza del film fu terminata all'ultimo secondo dato che lo sceneggiatore Paul Haggis la terminò appena 2 ore prima l'inizio dello sciopero della Writers Guild of America. Ciò costrinse il regista, in un primo momento, ad attenersi fedelmente a quello che era stato scritto dall'autore. In corso d'opera gli unici ad aver avuto il permesso di mettere mano alla sceneggiatura furono Marc Forster e Daniel Craig che modificarono alcuni elementi in corso d'opera adattandoli meglio a ciò che il film doveva trasmettere. Questo portò Quantum of Solace ad essere una pellicola realizzata in fretta e in modo frettoloso proprio a causa di questi gravissimi problemi produttivi che gli addetti ai lavori furono costretti a fronteggiare.

Secondo alcuni racconti, la title track di Quantum of Solace avrebbe dovuto essere di Amy Winehouse ma l'incontro non andò nella maniera sperata. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!