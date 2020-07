Quantum of Solace, Olga Kurylenko pensava di morire sul set di 007

Olga Kurylenko ha interpretato la Bond Girl in Quantum of Solace, 22° capitolo del franchise di James Bond, diretto da Marc Forster. L'attrice ucraina ha raccontato un aneddoto piuttosto inquietante che riguarda la lavorazione del film e uno degli stunt alla quale Kurylenko si è sottoposta, recitando il ruolo di Camille.

Olga Kurylenko ricorda in questo modo gli stunt effettuati sul set:"Ricordo di aver pensato 'Ok, questo è il giorno in cui morirò'. L'intensità della scena è dovuta al fatto che era reale. Guardandola il pubblico avrà pensato 'Ecco, si tratta di una specie di computer grafica'. Ma non è così, eravamo su una barca e c'era un'altra barca che ci veniva incontro. Andavamo l'una verso l'altra ad altissima velocità, volando sull'acqua".



Una sequenza davvero pericolosa, tenendo conto che Camille e Bond si affrontano proprio sull'imbarcazione mentre quest'ultima è movimento.

"Quando il coordinatore degli stunt è venuto da me, mi ha guardato negli occhi e mi ha detto 'Olga, sono molto serio. Reggiti, ok? Non importa quello che accadrà, reggiti per la tua stessa vita perchè il colpo sarà molto forte e rischi di finire in acqua. Quindi non importa ciò che stai facendo, devi reggerti più forte che puoi. Guardami, è molto importante".

In quel momento Olga Kurylenko sostiene di aver capito che tutto quello che stava accadendo era reale.

Su Everyeye trovate la recensione di Quantum of Solace. Qualche mese fa Olga Kurylenko ha raccontato di aver contratto il Coronavirus.