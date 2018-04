Quante scene post-titoli di coda alla fine di Avengers: Infinity War?

Ci siamo quasi. Domani debutterà in Italia Avengers: Infinity War e, post-anteprima in USA, è molto facile incappare in spoiler (sebbene i fratelli Russo e lo stesso Thanos abbiano chiesto ai fan di non divulgare informazioni a riguardo).

Sicuramente noi non vi spoilereremo nulla sulla pellicola, anche perché ormai sarebbe solo una cattiveria, però una cosa possiamo confermarvela: quante sequenze post-titoli di coda ci saranno nel film.

Infatti Comicbookmovie.com conferma quante sequenze vedremo alla fine dei titoli di coda e, almeno stando al sito, sarà soltanto una. Il sito spiega che la scena sarà posta alla fine di tutti i titoli di coda; nessuna sequenza a metà titoli, dunque, come accaduto in molti altri film della Marvel. Comicbookmovie fa notare che una seconda sequenza potrebbe essere inclusa all'uscita della pellicola nei cinema ma, almeno allo stato attuale delle cose, sarà semplicemente una.

Il suo contenuto? Non ve lo sveleremo tanto ormai l'uscita è vicina!

Avengers: Infinity War arriverà domani per la regia dei fratelli Russo da una sceneggiatura di Christopher Markus & Stephen McFeely. Un sequel, titolato per ora solo Avengers 4, con i Russo sempre alla regia e Markus-McFeely in fase di sceneggiatura, è previsto per maggio 2019. Prima di quest'ultimo vedremo anche Ant-Man and the Wasp e Captain Marvel.