Quante probabilità ci sono di vedere ambientato un film di Animali Fantastici in Italia?

Che la pentalogia cinematografica immaginata daavesse alte ambizioni riguardo ai viaggi che Newt avrebbe affrontato lo si era capito già dal finale del primo capitolo di Animali Fantastici e Dove Trovarli sono stati i set iniziali delle prime avventure dell’ex studente di Hogwarts. Arriverà anche in

Il regista David Yates ha confermato ad Entertainment Weekly il viaggio concepito dall’autrice di Harry Potter per il nuovo franchise avviatosi nel 2016. Se gli otto film sul ragazzo che è sopravvissuto si sono incentrati perlopiù in ambientazioni inglesi, lo stesso non accadrà, almeno in parte, per le avventure con Newt Scamander, le quali dovrebbero terminare con il fatidico scontro tra Albus Silente, interpretato da Jude Law, e il suo più caro vecchio amico Gellert Grindelwald, impersonificato da Johnny Depp.

“Sì” è la risposta data da Yates quando gli è stato chiesto se ogni film sarà inserito in una città diversa. “Jo ci ha già detto dove la prossima pellicola avrà luogo. È davvero entusiasmante. In fin dei conti è una storia dal respiro internazionale. Tenendo conto anche del fatto che abbiamo a che fare con spettatori di tutto il mondo, ciò rende ancora più piacevole la scelta di portare la storia in differenti parti del pianeta”.

Detto questo cerchiamo adesso di immaginare quale sarà la prossima nazione che Newt visiterà nel suo tour sulla base delle poche informazioni raccolte nel corso di questi mesi. Dopo Parigi per Animali Fantastici: I Crimini di Grindelwald, la Germania sembra avere ottime chance in tal senso per via delle allusioni sulla Seconda Guerra Mondiale nella storia di Grindelwald. Inoltre, Nurmengard, il nome della prigione nel centro Europa che il villain utilizzerà per rinchiudere i suoi nemici, ha una forte somiglianza terminologica con la città tedesca di Nuremberg (Norimberga). Un tweet scritto nel 2016 da J.K. Rowling andrebbe a confermare certamente questa ipotesi e indicherebbe al contempo anche i prossimi Paesi che la produzione avrebbe scelto per i seguenti capitoli: Spagna (o America centro meridionale) e Italia. Per adesso non ci resta che attendere i futuri sviluppi e l'uscita nei cinema italiani della seconda pellicola dal 15 novembre.