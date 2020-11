Quando ha vinto l'Oscar Leonardo DiCaprio? Storia di una carriera da eterno secondo

Tra gli attori più richiesti e blasonati attualmente in circolazione, Leonardo DiCaprio occupa un posto particolare nel cuore di milioni di cinefili in tutto il mondo, protagonisti di molti film di successo, a iniziare dal Titanic di James Cameron e fino ad arrivare all'ultimo C'era una volta a Hollywood di Quentin Tarantino.

Una carriera brillante sin dagli inizi, quella di DiCaprio, che dopo la nomea di giovanissime sex symbol conseguente a Titanic ha saputo slegarsi da questo appellativo e impreziosire il suo curriculum con ruoli variegati ed eccezionali, arrivando a stringe una prolifica e sensazionale collaborazione lavorativa con Martin Scorsese, che lo ha praticamente cresciuto sotto la sua egida.



Nonostante il suo impegno e l'amore profuso del grande pubblico e di quasi tutta la critica, Leonardo DiCaprio è riuscito una sola volta a vincere l'Oscar come Miglior Attore Protagonista, per l'esattezza nel 2016 per Revenant di Aljandro Gonzalez Inarritu, e questo a fronte di ben 7 nomination totali nel corso di 16 anni.



Le candidature sono arrivate nel 1994 per Buon compleanno Mr. Grape (la sua prima), per The Aviator nel 2005, per Blood Diamond nel 2007, per The Wolf of Wall Street nel 2014, per Revenant nel 2016 e per C'era una volta a Hollywood nel 2020.