Quando Vin Diesel salvò Fast & Furious: 'Dovremmo richiamarlo'

Vin Diesel e il suo Dominic Toretto rappresentano l'essenza di Fast&Furious e immaginare il franchise senza uno dei suoi volti leggendari è molto difficile. Neanche lo stesso fandom ci è riuscito e il regista ha dovuto correre ai ripari (o meglio a Dom Toretto) per dare un'altra occasione a Fast&Furious.

Dopo il debutto del primo film sulle corse automobilistiche clandestine, Vin Diesel ha lasciato il franchise ma la saga è andata avanti con 2 Fast 2 Furious nel 2003 e per Justin Lin, regista di The Fast and the Furious: Tokyo Drift del 2006, l'attore era l'ultima speranza per il franchise: Lin, come sappiamo, riuscì a convincere Vin Diesel che non volle essere pagato per il cameo in Tokyo Drift e il ritorno di Dom nella saga fu il primo passo verso il successo: “Abbiamo parlato di come realizzare il suo ritorno a casa sua - racconta il regista a Moveable Fest - Abbiamo parlato a bordo piscina per quattro ore della mitologia della saga e del suo rapporto con Han". Una chiacchierata che ha portato al ritorno di Vin Diesel in quello che sarebbe stato il suo ruolo più iconico.

"Quando è arrivato il momento di Vin Diesel durante la proiezione di prova - ricorda Justin Lin -, ricordo che ero seduto tra il pubblico e la folla impazziva. In quel momento lo studio ha detto: 'Wow, forse dovremmo riportarlo indietro'", il resto è storia. Adesso il franchise si affaccia al suo undicesimo capitolo: le prime anticipazioni di Fast&Furious 11 incuriosiscono già i fan!