Quando vedremo gli Young Avengers nel MCU? Cosa sappiamo

Se siete arrivati fin qui ve lo diciamo subito: il rischio spoiler sul finale di The Marvels è altissimo e se volete continuare siete avvertiti. Perché il finale del film di Nia DaCosta mette i moto gli eventi per quello che ha tutta l'aria di essere l'arrivo degli Young Avengers.

Terminata la sua avventura spaziale con una nuova consapevolezza di sé, la Ms. Marvel di Iman Vellani ha ora un nuovo strumento nelle sue mani: il pad che la SABER utilizza per tenere d'occhio gli individui dotati di superpoteri in tutto il mondo.

Alla fine di The Marvels decide quindi di replicare la famosa scena di Nick Fury che va a reclutare Tony Stark, facendolo però con Kate Bishop dopo gli eventi di Hawkeye. Suggerendole che ovviamente non ci sono soltanto loro a essere giovani e pronte per diventare un gruppo di supereroi. Tra loro infatti cita Cassie Lang, figlia di Scott e anche lei con una tuta che la rende piccola o gigante.

Sembra infatti tutto pronto per un film o una serie dedicata agli Young Avengers, gruppo di supereroi di età più piccola rispetto agli Avengers adulti preso direttamente dai fumetti.

Ma chi sono nel Marvel Cinematic Universe? Abbiamo visto Kate Bishop e Ms. Marvel, la citata Cassie Lang, ma nel gruppo potrebbero benissimo entrare America Chavez apparsa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Billy e Tommy, cioè i figli di Wanda che in qualche maniera torneranno nel MCU, e chissà che non appaia anche il giovane Loki visto nella serie tv. Difficile pensare di inserire anche la Yelena di Florence Pugh visto che probabilmente finirà nei Thunderbolts.

Non resta quindi che aspettare un annuncio di un progetto dedicato agli Young Avengers che sicuramente arriverà, viste le premesse.

Ma voi lo vorreste vedere? Intanto ecco la recensione di The Marvels così vi fate un'idea del film e se per caso non sapete cosa recuperare per vederlo ecco cosa bisogna vedere del MCU prima di The Marvels.