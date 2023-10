Quando vedremo Venom nel MCU? Riassunto di cosa sappiamo

Il fatto che sul grande schermo non abbiamo mai potuto assistere a uno scontro degno di questo nome tra Spider-Man e Venom (no, non considereremo tale quello avvenuto nello Spider-Man 3 di Sam Raimi) è un rimpianto per i fan di tutto il mondo: ma quand'è, dunque, che il Marvel Cinematic Universe si deciderà a colmare la lacuna?

Pur essendo protagonista di due film non particolarmente apprezzati da critica e pubblico, il Venom di Tom Hardy ha un potenziale innegabile in tal senso: con la sempre più probabile fusione tra l'MCU e l'universo Sony, dunque, assistere finalmente a un incontro/scontro tra i due personaggi non è più un'utopia... Ma quando potrebbe accadere?

Ad oggi non c'è nessuna certezza al riguardo, e neanche sono troppi gli indizi per fare ipotesi sensate: le uniche volte in cui Venom ha fatto incursione nel Marvel Cinematic Universe risalgono alle scene post-credit di Venom: La Furia di Carnage e di Spider-Man: No Way Home, e in quest'ultima il nostro simbionte finiva per far ritorno nel suo universo. Nulla, insomma, che possa avere una valenza superiore a quella di un easter egg.

Tutto lascerebbe pensare a un Venom pronto a farsi vivo nello Spider-Man 4 dell'MCU: al momento, però, sul nuovo progetto con Tom Holland non sappiamo praticamente nulla, per cui i tempi potrebbero essere abbastanza lunghi! E voi, preferireste puntare su qualche capitolo del franchise più vicino? Diteci la vostra nei commenti!