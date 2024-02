Quando vedremo finalmente Spider-Man nel Sony's Spider-Man Universe?

Sembra quasi una barzelletta farsi questa domanda, eppure è così: il Sony's Spider-Man Universe è senza Spidey e chissà se e quando potremmo vederlo. Con un po' di sconforto proviamo a capire assieme come potrebbe arrivare.

Sconforto che abbiamo espresso anche nel nostro articolo sul perché lo Spider-Verse di Sony è un fallimento totale: complice ovviamente la poca qualità dei singoli film e una visione di insieme praticamente nulla, l'assenza di Spider-Man ha pesato come un macigno fin dall'inizio.

Il produttore di Madame Web era addirittura contento di non aver coinvolto Spider-Man, elemento che sottolinea ancora di più come l'Arrampicamuri difficilmente arriverà nell'universo Sony a stretto giro. In tanti immaginavano sarebbe potuto essere lo Spider-Man di Andrew Garfield quello "titolare" di questo franchise, ma più passa il tempo e più i film non hanno coerenza e amalgama meno immaginiamo l'attore volenteroso a riprendere il ruolo se non sono coinvolti i Marvel Studios e Kevin Feige.

C'è poi l'incognita Miles Morales: un film stand-alone con protagonista il suo Spider-Man è stato annunciato, ma non si sa se collegherà tutti i prodotti precedenti del Sony's Spider-Man Universe o cercherà di inserirsi anche lui nell'MCU, magari per sostituire in futuro (o anche affiancare) il Peter Parker di Tom Holland.

Il punto quindi rischia di essere proprio questo: forse nemmeno alla Sony sanno quando vedremo Spider-Man nel loro franchise, che dopo Madame Web sembra ancora di più navigare a vista imbarcando acqua.

E secondo voi lo vedremo davvero Spidey oppure no? Diteci la vostra nei commenti!