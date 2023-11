Quando vedremo il nuovo costume di Superman? James Gunn fissa una scadenza

Prosegue ed è a buon punto la pre-produzione di Superman: Legacy, il primo film che aprirà l'era del DC Universe targato James Gunn e Peter Safran. La produzione vera e propria inizierà nel mese di marzo 2024 ma nel frattempo il regista sta lavorando al completamento del cast del film. Ma come sarà il costume di Superman?

Secondo quanto dichiarato dallo stesso Gunn, i fan dovranno aspettare ancora parecchio tempo prima di vedere il design del costume di Superman. Rispondendo ad un fan su Instagram, il regista ha dichiarato che il look non verrà mostrato prima delle riprese.

In realtà il regista non ha specificatamente parlato di "riprese finite" quindi potrebbe essere plausibile che un'immagine del costume venga mostrata mentre le riprese sono ancora in corso, come negli ultimi tempi accade in altre produzioni Warner Bros.



Superman: Legacy racconterà la storia del percorso di Superman per conciliare le sue origini kryptoniane con la sua educazione umana come Clark Kent a Smallville, in Kansas. Viene descritto come 'l'incarnazione della verità, della giustizia e dello stile americano, guidato dalla gentilezza umana in un modo che vede la gentilezza come un fatto antiquato'. Nel cast, insieme a David Corenswet nel ruolo di Clark Kent/Superman e Rachel Brosnahan nei panni di Lois Lane, troviamo anche Nathan Fillion nel ruolo di Guy Gardner/Lanterna Verde, Isabela Merced nei panni di Hawkgirl, Edi Gathegi nel ruolo di Mister Terrific, Anthony Carrigan nei panni di Metamorpho e María Gabriela De Faría nel ruolo di The Engineer.

