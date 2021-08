Dove e quando vedere 1917, il war-movie di Sam Mendes: data d'uscita anche in streaming

Il pluripremiato 1917, acclamato war-movie diretto da Sam Mendes e vincitore di tre premi Oscar e due Golden Globe, si prepara a debuttare in prima tv assoluta: ecco come e quando vederlo, anche in streaming.

1917 andrà in onda Sky Cinema Uno lunedì 23 agosto alle 21.15, e sarà anche in streaming su NOW e disponibile on demand. Il film, diretto dal regista premio Oscar Sam Mendes e da lui sceneggiato con Krysty Wilson-Cairns, è interpretato da George Mackay, Dean-charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Claire Duburcq, Colin Firth e Benedict Cumberbatch. Nominato a dieci premi Oscar, il film nell'anno di Parasite vinse per la miglior fotografia, i migliori effetti speciali e il miglior sonoro, dopo aver ottenuto anche il Golden Globe per il miglior regista e il miglior film drammatico.

La storia segue i caporali Schofield e Blake, dell’8° Battaglione, che condividono amicizia e un senso di cameratismo, ma il loro legame, nell’arco di un breve periodo, verrà messo alla prova in un modo che nessuno dei due avrebbe mai potuto immaginare: minuti di mappe, torce, pistole lanciarazzi, granate e pochi viveri, devono attraversare la Terra di Nessuno e trovare il fratello maggiore di Blake, un tenente del 2° Devon. I due soldati hanno ricevuto l’ordine di dirigersi a sudest, fino a quando non raggiungeranno la cittadina di Écoust, dove dovranno individuare il battaglione appostato nel Bosco di Croisilles, consegnare al Colonnello Mackenzie una lettera da parte del Generale Erinmore e salvare così centinaia di commilitoni da morte sicura per opera dei tedeschi, che hanno messo in scena un ritiro strategico e che all'insaputa di tutti sono pronti ad annientare i soldati in avanzata.

Il film di Sam Mendes rende omaggio non solo ai soldati della Prima Guerra Mondiale ma a tutti i militari, del passato e del presente, e al loro sacrificio per il bene comune e la ricerca della libertà. Per altri approfondimenti ecco 5 war-movie da guardare in streaming; inoltre, come curiosità dietro le quinte, scoprite tutti i tagli nascosti nel finto piano sequenza di 1917.