Quando potrebbe uscire il primo trailer di Deadpool 3 con Ryan Reynolds e Hugh Jackman?

Deadpool entra finalmente a far parte del Marvel Cinematic Universe con il terzo film del franchise, nel quale Ryan Reynolds ritorna nelle vesti di Wade Wilson/Deadpool coinvolgendo anche un amico illustre come Hugh Jackman, pronto ad indossare per l'ennesima volta il costume di Wolverine dopo gli anni nella saga degli X-Men.

Ryan Reynolds è già Deadpool, e l'ha dimostrato nel discorso ai Creative Arts Emmy Award. Nelle ultime settimane sono emerse novità in merito alla trama di Deapool 3, che sarebbe fortemente collegato a Loki 2. Proprio in seguito al finale della seconda stagione della serie disponibile su Disney+ e con protagonista Tom Hiddleston nei panni del fratellastro di Thor (Chris Hemsworth), si dovrebbero svolgere gli eventi raccontati in Deadpool 3.



La TVA è coinvolta per la creazione di un esercito di di eroi del Multiverso che possa contrastare i Kang, e sarà Mr. Paradox a chiamare Wolverine.

Prigioniero della TVA stessa, Deadpool riesce a fuggire perché interessato solamente a stringere una solida amicizia con Wolverine.



Ma quando uscirà il trailer? Secondo le ultime indiscrezioni, il trailer di Deapool 3 uscirà nel corso del Super Bowl a febbraio, uno degli eventi più seguiti dell'anno negli Stati Uniti d'America.

Deadpool 3 è diretto da Shawn Levy, produttore di Stranger Things. Hugh Jackman ha sfoggiato i muscoli su Instagram in attesa di tornare sul grande schermo con il terzo film della saga di Deapool.