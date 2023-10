Quando uscire The Nun 2 in streaming? Abbiamo una prima data ufficiale

The Nun 2 ha ottenuto ottimi risultati al box-office, battendo perfino Assassinio a Venezia; di conseguenza, una domanda sorge spontanea: quando potremo ri-assistere al secondo capitolo della saga horror?

Stando agli ultimi annunci, la pellicola approderà su HBO Max il 27 ottobre 2023, ossia a cinquanta giorni di distanza dalle proiezioni in sala. Uno scarto così breve potrebbe far pensare a un flop, ma The Nun 2, col suo esordio da 32 milioni, è stato invece un grande successo.

Il film è diretto da Michael Chaves (Make Note of Every Sound, The Maiden, La Llorona - Le lacrime del male), e racconta la storia di Suor Irene, la quale, scappata per miracolo dal demone Valak durante il capitolo precedente, si ritrova immersa in misteri e pericoli sempre più grandi. Nel cast ricordiamo Taissa Farmiga nei panni della protagonista, a cui si aggiugnono Jonas Bloquet, Storm Reid, Anna Popplewell e Bonnie Aarons.

Se, da un lato, il guadagno complessivo è risultato in linea con lo standard del franchise, lo stesso non può dirsi per le recensioni: su Rotten Tomatoes, la pellicola ha ottenuto un punteggio del 45%, nonostante il parere dell'audience abbia incrementato la percentuale al 75%.

"Eccetto alcune scene paurose, The Nun 2 appare stereotipato e privo di urgenza, per poi impantanarsi in spiegazioni eccessive" scrive Ashvin Prakash di Horror Movie Club Podcast; per contro, secondo David Griffith di Subculture Entertainment "The Nun 2 è una delle sorprese del 2023: un film che sarà amato non dai fan dell'universo narrativo, ma dagli appassionati dell'horror più in generale".

E se desiderate spaventarvi ancora di più, ecco le storie vere che si celano dietro The Nun.