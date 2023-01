Quando usciranno i prossimi sequel di Avatar? Il futuro della saga dopo La via dell'acqua

Avatar 2 sta per entrare nella top 5 dei migliori incassi di tutti i tempi relegando Avengers: Infinity War alla sesta posizione dopo aver oltrepassato la soglia dei 2 miliardi di dollari, un risultato che ha garantito il futuro della saga di Avatar.

Il regista ha confermato che nel prossimo futuro il pubblico potrà compiere diversi viaggi di ritorno su Pandora, ma esattamente quando usciranno i nuovi film della saga di Avatar? Le date di uscita dei sequel del franchise erano già note da qualche tempo, e in questi giorni sono state confermate dal nuovo calendario delle uscite Disney: a meno di eventuali cambi di programma, al momento della stesura di questo articolo James Cameron riporterà i suoi fan su Pandora ogni due anni a partire dal 2024 e fino al 2028. Le date previste sono le seguenti:

Avatar 3 - 20 dicembre 2024

- 20 dicembre 2024 Avatar 4 - 18 dicembre 2026

- 18 dicembre 2026 Avatar 5 - 22 dicembre 2028

Dalle informazioni note, sappiamo che Avatar 3 è già stato girato ed è attualmente in fase di post-produzione, dunque dovrebbe riuscire a rispettare la data d'uscita segnalata. Tuttavia, in una recente intervista promozionale James Cameron ha lasciato intendere che Avatar 4 potrebbe farsi attendere di più, sebbene una parte delle riprese per il quarto episodio sia già stata effettuata. Non è chiaro, dunque, quanto bisognerà attendere per gli ultimi due capitoli di Avatar (che, tra l'altro, potrebbero non essere davvero gli ultimi episodi del franchise, dato che lo stesso Cameron ha menzionato la possibilità di produrre Avatar 6 e Avatar 7 e affidarli ad altri registi).

