Quando usciranno i 4 film dei Beatles di Sam Mendes? Arriveranno tutti nello stesso anno

Quando usciranno i 4 film dei Beatles? Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato dei quattro film dei Beatles diretti da Sam Mendes, ognuno dei quali sarà incentrato su un membro della storica band britannica, ma cosa sappiamo sulla loro data d'uscita?

Stando ad un nuovo aggiornamento relativo ai piani di distribuzione della Sony Pictures per quello che è già stato ribattezzato come il Beatles Cinematic Universe, a quanto pare i quattro film usciranno tutti nello stesso anno, a distanza di tre mesi l'uno dall'altro e andando ad occupare tutte le quattro stagioni, dalla primavera all'inverno passando per l'estate e l'autunno.

Il capo della Sony Tom Rothman ha chiarito alcune delle domande dei fan tramite un'intervista con il The Hollywood Reporter, spiegando che Sam Mendes girerà tutti e quattro film nel corso del 2025 ne Regno Unito e che il piano è quello di far uscire tutti i capitoli della saga nel 2027: "Devi abbinare l'audacia di questa idea cinematografica con una strategia di uscita altrettanto coraggiosa", ha dichiarato Rothman a THR a proposito del progetto, con Apple Corps. e i Beatles che per la prima volta in assoluto hanno concesso i diritti completi sulla loro storia e e sulla loro musica per un film con sceneggiatura. "Non c'è mai stata un'impresa come questa prima, e non puoi pensarla in termini di distribuzione tradizionale."

