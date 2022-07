Quando uscirà Tyler Rake 2? Arrivano novità sul sequel Netflix con Chris Hemsworth

Mentre The Gray Man si conquista il secondo posto nella classifica dei migliori debutti dell'anno su Netflix, in queste ore la piattaforma ha confermato l'uscita di Tyler Rake 2, nuovo capitolo della saga action con protagonista Chris Hemsworth.

In queste ore infatti l'attesissimo sequel del super-action prodotto dai fratelli Russo ha ottenuto una finestra di pubblicazione, con Netflix che ha confermato che Tyler Rake 2 uscirà nel 2023: certo la cosa non sorprenderà i più attenti, considerato che le riprese di Tyler Rake erano finite già a marzo 2022, ma la conferma farà sicuramente felici i fan del primo capitolo. Inoltre, con la nuova edizione di TUDUM in arrivo, è possibile che un ulteriore aggiornamento con una data d'uscita più precisa arriverà durante l'evento: del resto Tyler Rake 2 venne confermato ufficialmente proprio nel corso del primo TUDUM, il famoso show Netflix dedicato alle serie tv e ai film esclusivi della piattaforma.

Al momento non ci sono molti dettagli su Tyler Rake 2. Sam Hargrave, che ha debuttato alla regia di un lungometraggio con il primo film, è tornato a dirigere il sequel, ancora una volta scritto da Joe Russo. Il film è nuovamente prodotto dai fratelli Joe e Anthony Russo (che in queste ore hanno anche annunciato il sequel e lo spin off di The Gray Man) e Chris Hemsworth tornerà come protagonista e co-produttore. Inoltre, secondo quanto dichiarato da Joe Russo, Tyler Rake 2 sarà totalmente diverso dal capitolo originale.

Quali sono le vostre aspettative? Vi era piaciuto il primo episodio? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti che trovate qui sotto!