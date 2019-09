Quando uscirà il primo trailer ufficiale di Black Widow con Scarlett Johansson?

Oltre ad essere stato (per ora) l'ultimo film di Tom Holland nel Marvel Cinematic Universe, Spider-Man: Far From Home di Jon Watts è stato anche l'ultimo cinecomic Marvel Studios del 2019, dato che fino al prossimo aprile 2020, tra sette mesi, non arriverà più nessun progetto targato Kevin Feige and co.

Il vuoto è il più grande della recente storia dello studio, che dopo la conclusione dell'Infinity Saga e della gigantesca Fase 3 ha dovuto ritagliarsi del tempo per ripensare fisiologicamente al franchise e creare nuove connessioni, nuovi titoli e guardare con coraggio al futuro. Con l'annuncio dei tanti progetti della Fase 4 tra cinema e Disney+, comunque, sembra esserci riuscito, anche se per entrare finalmente nel prossimo filone narrativo bisognerà aspettare l'uscita nelle sale di Black Widow con Scarlett Johnasson, previsto appunto per il prossimo 22 aprile 2020.



Il fatto è che vorremmo avere per lo meno un trailer del film, così da alleviare l'attesa, desiderio che però potrebbe essere soddisfatto molto più tardi del previsto, almeno guardando allo scheduling delle uscite dei vari trailer dei cinecomic usciti ad Aprile come Avengers: Infinity War, Guardiani della Galassia Vol. 2 o Avengers: Endgame, arrivati tutti tra fine novembre e inizi dicembre.



Il che significa che, si dovessero rispettare questi standard, il trailer di Black Widow non arriverà prima di tre mesi, lasciandoci fare i conti con la pazienza. Ce la farete ad aspettare ancora così a lungo?