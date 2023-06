Quando uscirà il primo trailer di Mad Max: Furiosa? Forse abbiamo un indizio

Quando uscirà il primo trailer di Mad Max: Furiosa? Al momento Warner Bros non ha rilasciato indicazioni al riguardo, ma andando a guardare la strategia promozionale del capolavoro Mad Max: Fury Road forse possiamo farci un'idea di come andranno le cose.

Il primo teaser trailer del film del 2015, infatti, venne diffuso il 27 luglio 2014 durante il San Diego Comic-Con International, e successivamente arrivò nella sua versione doppiata in italiano dal 29 luglio. Più avanti, venne pubblicato anche un secondo teaser trailer e infine, il 31 marzo 2015, praticamente a ridosso del debutto del film al Festival di Cannes e poi nelle sale di tutto il mondo, fu caricato online anche il trailer finale.

Ciò che ci interessa in ottica Mad Max: Furiosa, chiaramente, è un possibile ritorno in pompa magna al San Diego Comic-Con, dove il viaggio di Fury Road ebbe inizio nel quasi dieci anni fa: con l'iconica convention pronta ad aprire i battenti più forte che mai dopo gli anni della pandemia, e con le riprese di Mad Max: Furiosa finite nell'ottobre 2022 in vista della data d'uscita del 24 maggio 2024, è lecito aspettarsi, se non un trailer completo, almeno un primo teaser trailer di Furiosa al Comic-Con 2023.

Ci si aspetta una forte presenza di Warner Bros al Comic-Con, sia per festeggiare i 100 anni dello studio sia per il lancio dei titoli della prossima stagione, da Barbie a Dune 2 passando per Blue Beetle, senza dimenticare possibili annunci riguardanti il nuovo DCU di James Gunn, dunque Furiosa potrebbe ritagliarsi uno un suo spazio.

Naturalmente vi terremo aggiornati, rimanete con noi.