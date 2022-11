Quando uscirà il trailer di Indiana Jones 5? Abbiamo una data, ecco cosa sappiamo

Dopo la recente pubblicazione delle nuove foto ufficiali di Indiana Jones 5, con una prima occhiata alla chiacchierata scena iniziale in cui Harrison Ford sarà ringiovanito con una nuova tecnologia, i fan sono tormentati da una domanda in particolare: quando uscirà il trailer di Indiana Jones 5?.

Se pensate che, con la recente copertura esclusiva di Empire, che ha rivelato tantissime informazioni inedite su Indiana Jones 5, il primo filmato promozionale del prossimo e ultimo film della saga con protagonista Harrison Ford sia dietro l'angolo, beh, avete ragione: purtroppo al momento della stesura di questo articolo né la Disney né la Lucasfilm hanno ancora annunciato una data d'uscita ufficiale per il trailer di Indiana Jones 5, tuttavia è stato il regista e sceneggiatore del film James Mangold - è la prima volta che un film di Indiana Jones non sarà diretto da Steven Spielberg - a far sapere i fan che il trailer è ormai prossimo alla pubblicazione online.

Il 13 novembre scorso, infatti, Mangold annunciava ai suoi follower tramite la sua pagina ufficiale del social network Twitter che il trailer di Indiana Jones 5 sarebbe uscito nel giro di 30 giorni: essendo passate già due settimane da quell'annuncio, in base a questa preziosa data di scadenza gli spettatori e gli appassionati possono aspettarsi di veder spuntare online il filmato promozionale nel giro di qualche giorno. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti del caso.

Indiana Jones 5 uscirà il 30 giugno 2023, a quindi anni di distanza dal precedente capitolo della saga Indiana Jones e il regno del teschio di cristallo, uscito nel 2008. Non sarà il gap più ampio del franchise, comunque: Il regno del teschio di cristallo, infatti, arrivò diciannove anni dopo Indiana Jones e l ultima crociata, uscito nel 1989.