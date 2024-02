Quando uscirà il trailer de Il gladiatore 2? Forse ci siamo quasi

Quando uscirà il primo trailer de Il gladiatore 2? Il titolo del nuovo film diretto da Ridley Scott per il momento non compare nella lista dei trailer che usciranno durante il Super Bowl, ma una nuova indiscrezione lo mette comunque in lista d'attesa per l'evento.

Stando a quanto rivelato da Empire City, infatti, è ancora possibile che un primo teaser per il sequel de Il gladiatore sia in preparazione per questa domenica, col filmato che potrebbe debuttare durante il Super Bowl: sarebbe una mossa sensata, da parte di Paramount, dato che il match di NFL sarà trasmesso dal network gemello CBS, e che Il gladiatore 2 è certamente indirizzato al pubblico medio dell'evento sportivo. Per il momento, però, non ci sono indicazioni ufficiali in merito, quindi bisognerà aspettare: la scaletta di Paramount, proprio per la sua connessione con CBS, sembra abbastanza piena, con i teaser di If, A Quiet Place: Day One e Bob Marley: One Love già confermati, ma staremo a vedere.

Ricordiamo che le riprese de Il gladiatore 2 sono ufficialmente terminate, dopo il lungo stop causato ai lavori da parte degli scioperi di Hollywood dello scorso anno, e la data d'uscita del film è ancora fissata al novembre 2024.

Nel cast Paul Mescal nei panni del nuovo protagonista, Denzel Washington e Pedro Pascal.