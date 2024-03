Quando uscirà il primo trailer di Alien: Romulus? Ormai ci siamo, tenetevi pronti

Dopo le prime reazioni entusiastiche per Alien: Romulus, in queste ore sono emersi anche i primi dettagli sulla pubblicazione del primo attesissimo trailer promozionale del nuovo film della saga diretto dal regista uruguaiano Fede Alvarez.

Come forse saprete, negli Stati Uniti la data d'uscita di Alien: Romulus è fissata per il prossimo 16 agosto il che vuol dire, secondo le canoniche tempistiche di Hollywood, che il trailer dovrebbe ormai essere dietro l'angolo...e infatti è proprio così, stando al famoso insider Cryptic HD: lo scooper, specializzato nel diramare minutaggi, durate e anticipazioni sui trailer, in queste ore tramite la sua pagina ufficiale del social network X ha fatto sapere che il trailer di Alien: Romulus è pronto e che, sebbene non ci sia ancora una data di lancio ufficiale, il filmato dovrebbe esordire insieme a The First Omen, nuovo horror Disney targato 20th Century Studios, la stessa società dietro ad Alien: Romulus.

Va notato che The First Omen è anche l'unico film Disney in arrivo al cinema nelle prossime settimane, dunque l'indiscrezione di Cryptic HD potrebbe rivelarsi ancora una volta azzeccata. Il film uscirà in Italia il 4 aprile prossimo e negli USA il 5 aprile, ma secondo lo scooper il trailer di Alien: Romulus dovrebbe arrivare online entro la fine di marzo.

Ovviamente vi terremo aggiornati: per altri contenuti godetevi questo suggestivo fan-poster di Alien: Romulus.

