Quando uscirà Top Gun 2 in Italia? Il punto della situazione sul film con Tom Cruise

Pochi giorni dopo aver presentato i primi minuti di Top Gun Maverick al CinemaCon di quest'estate, Paramount ha deciso di rinviare l'atteso sequel con Tom Cruise al prossimo anno nella speranza che di ritrovare le sale cinematografiche più piene e un periodo più propizio per il botteghino. Ma quando arriverà il film in Italia?

Previsto fino a poche settimane fa per novembre 2021, Top Gun: Maverick ha ora un'uscita nelle sale americane fissata al 27 maggio 2022 (slot che prima era occupato da Mission: Impossible 7). Sul sito ufficiale di Eagle Pictures, che si occupa di distribuire la pellicola nei cinema italiani per conto di Paramount, l'arrivo del film viene indicato con un generico "prossimamente al cinema", ma a meno di sorprese possiamo aspettarci un'uscita intorno a fine maggio/inizio giugno 2022 in concomitanza con la release oltreoceano.

Ambientato oltre trent'anni dopo gli eventi del cult di Tony Scott, questo sequel vede il Tenente Pete "Maverick" Mitchell (Cruise) mentre allena un distaccamento di allievi dell'accademia Top Gun per una missione speciale che nessuno al mondo ha mai portato a compimento. Il protagonista si ritroverà a fare da mentore e guida a Bradley Bradshaw (Miles Teller), figlio dello scomparso amico e compagno di volo Goose.

Che aspettative avete nei confronti del film? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, Cruise ha spiegato perché voleva a tutti i costi Val Kilmer in Top Gun Maverick.