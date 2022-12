Quando tornerà Titanic al cinema? Disney annuncia la data per il 25esimo anniversario

Titanic, il grande successo del 1997 scritto e diretto da James Cameron e con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet, sta per tornare nelle sale cinematografiche italiane in occasione del 25° anniversario.

Il film sarà al cinema in Italia a partire dal 9 febbraio 2023: ad annunciarlo in via ufficiale è stata la Disney in occasione della 45esima edizione delle Giornate Professionali di Cinema di Sorrento, quando Disney Italia ha presentato al pubblico le novità in arrivo nelle sale cinematografiche italiane nei prossimi mesi. Sarà la prima volta che Titanic torna in sala grazie a Disney, con la Casa di Topolino che ha acquisito i diritti dell'opera di James Cameron dopo la fusione con la Fox.

Nel film, tratto dalla tragica storia vera del naufragio del Titanic, Rose (Kate Winslet) è una giovane donna dell’alta società che si sente soffocata dal suo arrogante promesso sposo. Jack (Leonardo DiCaprio) è un artista dallo spirito libero che le apre gli occhi e le ruba il cuore. Quando la nave si scontra con un iceberg nelle fredde acque del Nord Atlantico, il viaggio dei due giovani amanti si trasforma in una corsa mozzafiato per la sopravvivenza.

Per altre curiosità sul film, sapete che in questi giorni James Cameron ha svelato che stava per licenziare Leonardo DiCaprio durante le prove per Titanic? Cliccate sul link evidenziato per scoprire il simpatico aneddoto dell'autore.