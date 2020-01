Ecco quando uscirà The Rhythm Section: nel trailer una Blake Lively in addestramento

Il nuovo film con protagonista Blake Lively ha avuto il suo bel da afre per vedere la luce, ma finalmente nell'ultimo trailer di The Rhythm Section scopriamo la data d'uscita della pellicola e, con una spettacolare anteprima, riusciamo anche a sbirciare oltre la cinepresa e vedere cosa ci aspetta.

Inizialmente il film doveva essere distribuito lo scorso 22 febbraio, ma in seguito fu posticipato al novembre 2019 e poi nuovamente rimandato, fino a rientrare nella programmazione di gennaio: The Rhythm Section uscirà negli Stati Uniti il 31 gennaio, mentre ancora non è sappiamo quando debutterà in Italia, ma è auspicabile che le date non saranno molto diverse.

La pellicola è un adattamento della serie di quattro romanzi intitolata Stephanie Patrick e nata dalla penna di Mark Burnell. La Lively interpreterà il ruolo della protagonista, in piena crisi autodistruttiva dopo la perdita dell'intera famiglia in un incidente aereo.

A darle un nuovo scopo sarà scoprire che la morte dei suoi cari non è stato frutto di un incidente e, determinata ad ottenere vendetta e a scoprire la verità, da questo momento in poi niente e nessuno potrà fermarla. In suo aiuto troveremo Jude Law, che nel trailer l'addestrerà al combattimento e alle armi, mentre già precedentemente avevamo visto la Lively impegnata in inseguimenti mozzafiato.

The Rhythm Section è così chiamato per via del ritmo respiratorio che bisogna seguire per centrare il bersaglio, obiettivo raggiungibile solo attraverso calma e precisione.

La pellicola è prodotta dalla Michael Wilson e Barbara Broccoli della EON Productions (casa produttrice che ha creato gli ultimi otto James Bond) e tra gli esecutivi troviamo lo stesso Burnell.